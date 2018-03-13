الخارجية والمغتربين: تصريحات ريفلين تعكس عقلية استعمارية توسعية معادية للسلام

الخارجية والمغتربين: تصريحات ريفلين تعكس عقلية استعمارية توسعية معادية للسلام
رام الله - دنيا الوطن
نظرت وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة، للتصريحات التي أطلقها الرئيس الإسرائيلي رئوفن ريفلين، في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" التي دعا فيها إلى (فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المناطق في "يهودا والسامرة" الضفة الغربية)، والتي تبجح خلالها بـ (ديمقراطية) دولة الاحتلال.

ورأت الوزارة، أن هذه المواقف اليمينية المتطرفة الداعية إلى تكريس الاحتلال، وتعميق الاستيطان، تأتي في إطار محاولات اليمين الهادفة إلى (شرعنة) مسألة ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحويلها إلى قضية رأي عام إسرائيلي، وحلقة في سلسلة محاولات اليمين فرض سيطرته وأيديولوجيته المتطرفة على الحكم واهتمامات ووعي الجمهور الإسرائيلي، هذا بالإضافة إلى (شرعنة) الإجراءات والتدابير التهويدية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال على الأرض بشكل متواصل لضم المناطق المصنفة (ج).       


ودانت الوزارة بأشد العبارات هذه التصريحات المخالفة للقانون الدولي، وإذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها، لتؤكد أن الاحتلال والديمقراطية لا يلتقيان، بل يُشكل كل منهما نقيضاً للآخر.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي،  لوقف هذا التمرد المتواصل على إرادة السلام والشرعية الدولية وقراراتها.

وأوضحت الوزارة، أن تَحمل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال يستدعي قبل كل شيء اعترافاً أممياً بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، والإسراع في توفير الحماية الدولية لشعبنا، وتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2334.

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