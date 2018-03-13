ترامب يُقيل وزير الخارجية تيلرسون ويُعيّن بديلاً عنه

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مدونته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن إقالته لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، مشيراً إلى أنه سيعين محله مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو.



وأكد ترامب، أن بومبيو، سيصبح وزيراً للخارجية، وشكر تيلرسون على خدماته، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.



وبحسب وكالة (رويترز)، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه عين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو، وزيراً للخارجية، ليحل محل ريكس تيلرسون، وأنه اختار جينا هاسبل نائبة بومبيو، لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.



وقال ترامب: "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية، سيصبح وزير خارجيتنا الجديد، سيقوم بعمل رائع! شكراً لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية، وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب، تهانيَّ للجميع!".