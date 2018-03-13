ابو سمهدانة يندد بالاعتداء على موكب الحمد الله

ابو سمهدانة يندد بالاعتداء على موكب الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
ندد القيادي في حركة فتح ومحافظ المنطقة الوسطى الدكتور عبد الله أبو سمهدانة بجريمة الاستهداف التي تعرض لها موكب دولة رئيس الحكومة الدكتور رام الحمد الله ومدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج لدى وصولهما إلى غزة صباح اليوم, واصفاً الاستهداف بالخطير .

وقال ابو سمهدانة في تصريح صحفي تعقيباً على حادث الانفجار الذي تعرض له موكب الحمد الله وفرج: "إن هناك الكثيرين ممن لم ترق لهم المصالحة ولا زالوا يتربصون بكل محاولة لإنهاء الانقسام نظراً لوجود من هم مستفيدين من بقاء هذا الانقسام".

وشدد ابو سمهدانة على أن هذا الحادث يؤكد من جديد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية في غزة وبسط سيطرتها على كافة الجوانب وفي مقدمتها الجانب الأمني، داعياً حركة حماس إلى تشكيل لجنة تحقيق حيادية والكشف عن الجناة في اسرع وقت، مؤكداً في الوقت ذاته ان حركة فتح ماضية في المصالحة باعتبارها الخيار الاستراتيجي في مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية برمتها .

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