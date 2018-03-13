الزعنون يدين استهداف موكب رئيس الوزراء الحمد الله في غزة

الزعنون يدين استهداف موكب رئيس الوزراء الحمد الله في غزة
سليم الزعنون
رام الله - دنيا الوطن
دان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، التفجير الإرهابي، الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعد دخوله لقطاع غزة اليوم.

وأكد الزعنون، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن هذه المحاولة الجبانة، تؤكد الحاجة الماسة لإنهاء الانقسام، وتوحيد كافة المؤسسات، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كافة، بما في ذلك مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة.

ودعا الزعنون إلى التمسك بالمصالحة الوطنية، كرد على محاولة التخريب المتعمدة لمسارها، محملاً المسؤولية عن عدم منع هذه التفجيرات للأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة، مطالباً بملاحقة الجناة بأسرع وقت ممكن.

أخبار ذات صلة

وزارة الإعلام: اختيار القدس عاصمة للتراث العربي التفاف حول المدينة

وزارة الإعلام: اختيار القدس عاصمة للتراث العربي التفاف حول المدينة

تعاون مشترك بين فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

تعاون مشترك بين فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

هنية: نحن بحاجة لإطلاق مشروع مصالحة شاملة وواسعة

هنية: نحن بحاجة لإطلاق مشروع مصالحة شاملة وواسعة

أول تعليق للواء أبو نعيم على استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة

أول تعليق للواء أبو نعيم على استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة

اللواء الطيراوي يستقبل القنصل البريطاني العام

اللواء الطيراوي يستقبل القنصل البريطاني العام

اتفاقية تمويل بين البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبنك القاهرة عمان

اتفاقية تمويل بين البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبنك القاهرة عمان

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام: اختيار القدس عاصمة للتراث العربي التفاف حول المدينة

وزارة الإعلام: اختيار القدس عاصمة للتراث العربي التفاف حول المدينة

تعاون مشترك بين فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

تعاون مشترك بين فلسطين والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية

اللواء الطيراوي يستقبل القنصل البريطاني العام

اللواء الطيراوي يستقبل القنصل البريطاني العام

اتفاقية تمويل بين البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبنك القاهرة عمان

اتفاقية تمويل بين البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبنك القاهرة عمان

عربي

النيابة المصرية تجدد حبس &#34;أبو الفتوح&#34; 15 يومًا احتياطيًا

النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

منوعات

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

العثور على الممثلة الهندية الشابة موميتا ساها مشنوقة في غرفتها

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

فيديو: فرح الهادي تصرح اختي شوق غدرت فيني ونشرت الفيديو

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها