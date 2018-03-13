الزعنون يدين استهداف موكب رئيس الوزراء الحمد الله في غزة

رام الله - دنيا الوطن

دان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، التفجير الإرهابي، الذي استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بعد دخوله لقطاع غزة اليوم.



وأكد الزعنون، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن هذه المحاولة الجبانة، تؤكد الحاجة الماسة لإنهاء الانقسام، وتوحيد كافة المؤسسات، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كافة، بما في ذلك مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة.



ودعا الزعنون إلى التمسك بالمصالحة الوطنية، كرد على محاولة التخريب المتعمدة لمسارها، محملاً المسؤولية عن عدم منع هذه التفجيرات للأجهزة الأمنية التي تحكم قطاع غزة، مطالباً بملاحقة الجناة بأسرع وقت ممكن.