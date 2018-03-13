الأعرج: استهداف موكب رئيس الوزراء عمل جبان ومشبوه

الأعرج: استهداف موكب رئيس الوزراء عمل جبان ومشبوه
الوزير حسين الأعرج
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج: "أن استهداف موكب دولة رئيس الوزراء د. رامي حمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، عمل جبان ومشبوه، ويستهدف بالدرجة الأولى المساس بالجهود المبذولة لتعزيز المصالحة الوطنية، وما تقوم به الحكومة، وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، من إجراءات على أرض الواقع، للتخفيف عن أهلنا في القطاع المحاصر".

وأكد الأعرج، أن مثل هذا الاستهداف الجبان، أمر مدان، ومستنكر من قبل أسرة قطاع الحكم المحلي، وبما يشمل هيئات الحكم المحلي في محافظات الوطن كافة.

وأضاف: دولة رئيس الوزراء وحكومته الرشيدة، حكومة الوفاق الوطني، لم تدخر أي جهد في سبيل تطوير قطاع الحكم المحلي ودعم بلدياته، وخاصة في المحافظات الجنوبية، حيث دأبت على تقديم الدعم المالي اللازم لإقامة المشاريع التنموية لبلديات قطاع غزة، ولم تتوقف عن ذلك، وخاصة في ظل سنوات الانقسام المرير.

وأشار الأعرج إلى أن مثل هذا الاستهداف، لن ينال من عزيمة وإرادة حكومة الوفاق الوطني، برئاسة الحمد الله على الاستمرار في جلب الدعم المالي اللازم، لتوفير مقومات العيش الكريم لأهلنا في القطاع الحبيب.

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