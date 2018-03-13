عشراوي: التفجير الجبان يستهدف المصالحة والمصلحة الفلسطينية

عشراوي: التفجير الجبان يستهدف المصالحة والمصلحة الفلسطينية
حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محاولة اغتيال واستهداف موكب رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، واصفة إياه بالعمل الجبان والإجرامي.

وقالت على لسان عضو اللجنة د. حنان عشراوي: "إن هذا العمل المستهجن، والخارج عن النهج الوطني والأخلاقي، يستهدف المصالحة، والمصلحة الوطنية الفلسطينية،  والقضية الفلسطينية بكاملها".

وأشارت إلى أن هذه الجريمة البغيضة والشائنة، يجب أن تزيدنا عزيمة وإصراراً على إنهاء الانقسام، ومواصلة الجهود لإتمام المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الموحد، وملاحقة ومعاقبة المجرمين في إطار سيادة القانون، ووضع حد للفلتان الأمني والإجرامي في الوطن، وضمان حماية الوطن والمواطن من خلال منظومة أمنية موحدة.

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