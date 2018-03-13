الخارجية والمغتربين: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية

الخارجية والمغتربين: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، الاعتداء الذي تعرض له موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج والوفد المرافق، أثناء توجههم لافتتاح أحد المشاريع المهمة لخدمة شعبنا الصامد في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، أن هذا الاعتداء خطير جداً، لأنه يندرج في إطار محاولات تصفية القضية الفلسطينية في مرحلة حرجة ومفصلية، تعيشها قضية شعبنا الوطنية، وفي سياق المحاولات المستمرة الرامية لإفشال جهود السيد الرئيس محمود عباس، لتحقيق المصالحة، وأيضاً في إطار محاولات بعثرة الأوراق الفلسطينية، وإفشال جهود حكومة الوفاق الوطني، لإعادة إعمار قطاع غزة والنهوض به.      

وحمّلت الوزارة حركة (حماس)، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة رئيس الوزراء والوفد المرافق له، وتطالبها بسرعة الكشف عن الجهات المشبوهة، التي تقف وراء هذا العمل التفجيري الجبان، الذي يصب في مصلحة الاحتلال بالدرجة الأولى.

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