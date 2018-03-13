الفتياني يلتقي القنصل البريطاني

الفتياني يلتقي القنصل البريطاني
رام الله - دنيا الوطن
قال ماجد الفتياني امين سر المجلس الثوري لحركة فتح محافظ اريحا والاغوار ان اسرائيل غير معنية بالوصول لاتفاق سلام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس اسرائيل
بإجراءاتها وممارستها تنسف امكانية اقامة الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الفتياني بالقنصل البريطاني العام في القدس فيليب هالز في مقر المحافظة صباح اليوم.

أضاف الفتياني ان المجتمع الدولي مطالب بإلزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية والعمل على انهاء الاحتلال لأراضي الدولة الفلسطينية مؤكدا انه من
غير المقبول بعد الان فلسطينيا ان تبقى الولايات المتحدة الامريكية هي الوسيط الوحيد وخاصة بعد القرار الامريكي الاخير بالاعتراف بقدس كعاصمة لإسرائيل والذي اثبت بدون ادنى شك الانحياز الامريكي السافر لدولة الاحتلال.

وقال الفتياني ان السلام العادل والشامل والذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الثابته هو مطلبنا ومصلحة فلسطينية لكن السلام لن يكون على حساب حقوقنا الوطنية الثابتة.

القنصل البريطاني من جانبه عرب عن امله في تنجح الجهود الرامية لتحريك العملية السلمية.

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