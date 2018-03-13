مركزية فتح: حماس تتحمل مسؤولية محاولة اغتيال الحمد الله وفرج

رام الله - دنيا الوطن

دانت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ما أسمته، محاولة الاغتيال، التي تعرض لها موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعدد من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية، لدى دخوله قطاع غزة.



واعتبرت اللجنة المركزية في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن هذا العمل (جبان)، ويمثل استهدافاً للإرادة وإنجاز الشراكة الوطنية الفلسطينية، كما حيت مركزية فتح، رئيس الوزراء والوفد المرافق له، على رد فعلهم، وتحليهم برباطة الجأش، لمواصلة إنجاز المهمة الوطنية، وافتتاح المشروع.



وأكدت المركزية، على أنه في الوقت الذي تستمر فيه حركة فتح، بتحقيق الشراكة الوطنية وإزالة أسباب الانقسام، تستمر قوى الظلام والانقسام في تدمير كل جهد أو محاولة لتحقيق وحدتنا الوطنية في هذه الظروف العصيبة التي تواجهها قضيتنا ومشروعنا الوطني، بعد قرار الرئيس ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وفرض الإملاءات الهادفة إلى تدمير خيار الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وفق الإجماع الدولي، واستبدال ذلك بمشاريع هزيلة وحلول انتقالية لدولة ذات حدود مؤقتة، ومحاولات تفريغ القضية الفلسطينية إلى قضايا جانبية، وحاجات إنسانية في محاولات يائسة محكوم عليها بالفشل سلفاً، لإيجاد قيادة بديلة تتساوق مع هذه المشاريع الامنية والاقتصادية.



وطالبت مركزية فتح، حركة (حماس)، بإنهاء ما أسمتها "انقلابها الدموي"، وقبول الشراكة السياسية والاحتكام لإرادة الشعب، وأكدت أن البراءة مرتبطة باستعداد (حماس) لنبذ العنف الداخلي والتخوين والتكفير، لتبرير استمرار جريمة انقلابهم، على حد تعبير بيان المركزية.



وطالبت الأطراف الإقليمية بوضع النقاط على الحروف إزاء من يعطل مسيرة إنهاء الانقلاب، وحيت أهلنا وشعبنا في غزة، الذين زحفوا لاستقبال رئيس الحكومة والوفد المرافق له، وإنجاز مهمته الوطنية، مؤكدة استمرار مسؤوليتنا الوطنية لإنقاذ أهلنا من الأوضاع الكارثية، التي يعيشونها جراء الحصار الإسرائيلي ومواصلة (حماس) تكريس انقلابها.