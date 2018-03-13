ملادينوف: حماس تتحمل مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على ممارسة مهامها بغزة

رام الله - دنيا الوطن

دان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بعد دخوله غزة.



وقال ملادينوف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أدين الهجوم على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في غزة اليوم، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ويجب إجراء تحقيق فوري في هذا الحادث الخطير، وتقديم الجناة إلى العدالة".



وأضاف: "ريثما يتم تمكين السلطة الفلسطينية الشرعية بالكامل في غزة، تتحمل حماس مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على القيام بعملها في القطاع دون خشية من الترهيب والمضايقة والعنف".



وأثني ملادينوف على قيادة رئيس الوزراء، وجهوده المتواصلة لمعالجة الحالة الإنسانية الأليمة في غزة، وتحقيق المصالحة، متابعاً: "إن أولئك الذين استلهموا ونفذوا هجوم اليوم، يسعون إلى تقويض هذه الجهود، وتدمير فرص السلام، ويجب ألا يُسمح لهم بالنجاح".