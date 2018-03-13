بعد وصوله رام الله.. الحمد الله: استهداف الموكب لا يمثل الوطنية وأطالب بتمكين الحكومة

بعد وصوله رام الله.. الحمد الله: استهداف الموكب لا يمثل الوطنية وأطالب بتمكين الحكومة
رئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، أن استهداف موكبه لا يمثل الوطنية، أو الشعب الفلسطيني، أو قطاع غزة.

جاء ذلك، في كلمة له بعد وصوله إلى محافظة رام الله، قادماً من قطاع غزة، مطالباً حركة حماس بتمكين الحكومة، لافتاً إلى أنه بدون أمن لن تكون هناك سلطة.

وقال الحمد الله: "سأعود إلى قطاع غزة، برفقة الأجهزة الأمنية بأقرب وقت".

وبين الحمد الله، أن تفجير الموكب محاولة مرتبة جيدا عبر عبوات مزروعة على عمر 2 متر داخل الأرض، لافتا إلى أنه أسفر عن إصابة ستة من الحراس، ويعالجون الان في مستشفيات رام الله.

وفي السياق، أكد الحمد الله، أنه لن تكون هناك دولة في قطاع غزة ولا دولة بدونه، مطالباً حركة حماس، أن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني.

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