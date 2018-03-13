ماذا قالت القيادات الفلسطينية عن استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة؟

رام الله - دنيا الوطن

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، عن أسفه الشديد لاستهداف موكب رئيس الوزراء، والذي توجه لقطاع غزة، لمتابعة كافة أوضاع المواطنين ورفع معاناتهم وافتتاح محطة تحلية المياه.



ودعا أبو يوسف، في حديث إذاعي، الثلاثاء، إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على كل العابثين بأمننا واستقرارنا، لاسيما في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية.



وأكد أبو يوسف، الإصرار على إتمام المصالحة، رغم كل المحاولات لعرقلتها، مشدداً على أهمية قطع الطريق على كل من لا يريد المصالحة ويعرقلها.



من ناحيته، حمل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، حركة (حماس) المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال، التي تعرض لها رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، عبر استهداف الموكب بانفجار، وتضرر ثلاث سيارات في الموكب وإصابة آخرين.



وقال رأفت، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الثلاثاء، إن حماس تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، كونها من تسيطر فعلياً على كل أجهزة الأمن في قطاع غزة، واصفاً ما جرى بأنه اعتداء مدبر مسبقاً، وهو يستهدف منع تحقيق المصالحة الوطنية.



وأكد رأفت، أن ذلك لن يثنينا عن مواصلة العمل لتحقيق المصالحة الوطنية، داعياً الأشقاء في مصر، وتحديداً المخابرات المصرية، لفتح تحقيق في الاعتداء والإعلان على الملأ عن المسؤولين عنه.



كما دعا الأشقاء في مصر للبحث بشكل جدي مع حركة حماس، لتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة كامل مهامها في قطاع غزة.



بدوره، قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه من الواضح حتى الآن بأن حركة حماس لا تريد تمكين الحكومة من ممارسة مهامها في قطاع غزة، مشيراً إلى وجود خلافات في صفوف قيادة حماس، لأن جزءاً من قيادتها لا يريد تحقيق المصالحة، وهو مستفيد من استمرار الانقسام.



وفي هذا السياق، اعتبر استهداف موكب رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات في غزة، رسالة موجهة للقيادة من قبل حماس بأنها لا تريد المصالحة، وإنهاء الانقسام، وبأن من يسعى لتحقيق ذلك فإن مصيره القتل والاغتيال.



وحمل مجدلاني في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، حماس المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث الإجرامي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن المتضررين من المصالحة من الحركة، ومن نجاح المساعي لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، هم من يقفون وراء هذا الحادث العدواني.



ولفت مجدلاني، إلى أن هذا الحادث الخطير هو أكبر خدمة تُقدم لإسرائيل والولايات المتحدة، ومشروعها لفصل غزة عن الضفة والقدس.



وطالب مجدلاني حماس بالإعلان عن المسؤولين عن هذا الحادث وتقديمهم إلى القضاء الفلسطيني، وليس إلى قضائها الحزبي من أجل محاسبتهم على العبث بأمننا القومي.



اعتبر نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، استهداف موكب رئيس الوزراء بالحادث الإجرامي، الذي يأتي في سياق المحاولات المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية.



وقال العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء: إنه في الوقت الذي تسعى فيه القيادة، وتعمل جاهدة من خلال حكومة الوفاق الوطني لإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة قطاع غزة لحضن الشرعية، فإن هناك قوى لا تريد ذلك.



وأضاف العالول، أن ما يحدث يأتي أيضاً لوضع عقبة أمام المصالحة، وكذلك أمام عقد المجلس الوطني، مشدداً على أن كل هذه المخططات، فشلت، وسنواصل المساعي الهادفة لتحقيق الوحدة.