فيديو: ماذا قال الحمد الله بعد محاولة اغتياله في قطاع غزة؟

فيديو: ماذا قال الحمد الله بعد محاولة اغتياله في قطاع غزة؟
رئيس حكومة التوافق الدكتور رامي الحمد الله
رام الله – دنيا الوطن
عقب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني، على محاولة استهداف موكبه اليوم الثلاثاء، بعد دخوله إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة، قائلاً: "الذي حدث معنا اليوم، سوف يزيدنا إصراراً على تحقيق المصالحة، ولن يمنعونا".

وقال: "سوف أعود لغزة.. (اللي بدو بدو واللي ما بدو يبلط غزة كلها)".

وأضاف: "تواصلت مع الرئيس محمود عباس، وأبلغته أنهم فجروا لنا ثلاث سيارات، أثناء دخولنا إلى قطاع غزة، وهذا لن يمنعنا عن مواصلة الطريق نحو الخلاص من هذا الانقسام، وسوف نأتي إلى غزة".

وتابع بقوله: "لولا أنني سأسافر غداً إلى اجتماع (أونروا)، لجلست في قطاع غزة اليوم وغداً".


 

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