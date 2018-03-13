عريقات: هذا ما بحثه الرئيس عباس والعاهل الأردني في عمان أمس

رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، أن الرئيس محمود عباس في لقائه العاهل الأردني في عمان، بحث تنسيق المواقف لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها العاصمة المحتلة بعد إعلان ترامب، ونية عدد من الدول نقل سفارة بلادها إلى القدس.



وقال عريقات، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الثلاثاء: إنه تم التوافق بين الزعيمين على ضرورة أن تتمخض القمة العربية القادمة عن بيان مهم، يدين قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس، وموقف عربي بمقاطعة الدول التي تقوم بهذه الخطوة.



وأضاف عريقات، أنه تم أيضاً استعراض الخطوات الفلسطينية القادمة المتعلقة بالمصالحة والمجلس الوطني، لنتمكن من تحديد البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة، وانتخاب مجلس مركزي جديد.



وبخصوص ما تُسمى بصفقة القرن، أوضح أمين سر تنفيذية المنظمة، أن ترامب ونتنياهو يقومان الآن بتصفية القضية الفلسطينية، عبر إخراج القدس من أي حل، وضم المستوطنات الكبرى، والحديث عن ضرورة اختيار عاصمة فلسطينية في ضواحي القدس، مشدداً على الموقف الفلسطيني الرافض لكل ذلك، بما فيه المؤتمر الذي ستعقده الولايات المتحدة في واشنطن لبحث الأوضاع في غزة والذي ستقاطعه القيادة.