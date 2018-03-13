الأحمد: الرئيس قطع زيارته للأردن والقيادة ستعقد اجتماعات مهمة

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أن الرئيس محمود عباس، قطع زيارته الرسمية للأردن، وسيعود اليوم لأرض الوطن، لمتابعة هذه الجريمة، باستهداف موكب رئيس الوزراء، التي تستهدف وحدة شعبنا، مشيراً إلى أن القيادة، ستعقد عدداً من الاجتماعات بهذا الشأن.



وطالب الأحمد، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، الوفد الأمني المصري المتواجد حالياً في قطاع غزة، بقول الحقيقة، وإعلان الطرف المعطل للمصالحة.



وحمل الأحمد حركة (حماس) المسؤولية الكاملة عن استهداف موكب رئيس الوزراء، وطالبها بتسليم كل شؤون قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، مشدداً على ضرورة أن تقف فصائل العمل الوطني أمام مسؤولياتها بإعلان الحقيقة، ونفض كل من يتقاعس عن خدمة قضيتنا من صفوف شعبنا.