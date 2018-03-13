الأحمد: الرئيس قطع زيارته للأردن والقيادة ستعقد اجتماعات مهمة

الأحمد: الرئيس قطع زيارته للأردن والقيادة ستعقد اجتماعات مهمة
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، أن الرئيس محمود عباس، قطع زيارته الرسمية للأردن، وسيعود اليوم لأرض الوطن، لمتابعة هذه الجريمة، باستهداف موكب رئيس الوزراء، التي تستهدف وحدة شعبنا، مشيراً إلى أن القيادة، ستعقد عدداً من الاجتماعات بهذا الشأن.

وطالب الأحمد، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، الوفد الأمني المصري المتواجد حالياً في قطاع غزة، بقول الحقيقة، وإعلان الطرف المعطل للمصالحة.

وحمل الأحمد حركة (حماس) المسؤولية الكاملة عن استهداف موكب رئيس الوزراء، وطالبها بتسليم كل شؤون قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، مشدداً على ضرورة أن تقف فصائل العمل الوطني أمام مسؤولياتها بإعلان الحقيقة، ونفض كل من يتقاعس عن خدمة قضيتنا من صفوف شعبنا.

أخبار ذات صلة

الخارجية والمغتربين: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية

الخارجية والمغتربين: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية

الفتياني يلتقي القنصل البريطاني

الفتياني يلتقي القنصل البريطاني

صيدم: برنامج &#34;الترميز&#34; لا بد أن يُطبق في كامل مدارس فلسطين

صيدم: برنامج "الترميز" لا بد أن يُطبق في كامل مدارس فلسطين

مركزية فتح: حماس تتحمل مسؤولية محاولة اغتيال الحمد الله وفرج

مركزية فتح: حماس تتحمل مسؤولية محاولة اغتيال الحمد الله وفرج

ملادينوف: حماس تتحمل مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على ممارسة مهامها بغزة

ملادينوف: حماس تتحمل مسؤولية ضمان قدرة الحكومة على ممارسة مهامها بغزة

بعد وصوله رام الله.. الحمد الله: استهداف الموكب لا يمثل الوطنية وأطالب بتمكين الحكومة

بعد وصوله رام الله.. الحمد الله: استهداف الموكب لا يمثل الوطنية وأطالب بتمكين الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية

الخارجية والمغتربين: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء محاولة لتصفية القضية

الفتياني يلتقي القنصل البريطاني

الفتياني يلتقي القنصل البريطاني

صيدم: برنامج &#34;الترميز&#34; لا بد أن يُطبق في كامل مدارس فلسطين

صيدم: برنامج "الترميز" لا بد أن يُطبق في كامل مدارس فلسطين

مركزية فتح: حماس تتحمل مسؤولية محاولة اغتيال الحمد الله وفرج

مركزية فتح: حماس تتحمل مسؤولية محاولة اغتيال الحمد الله وفرج

عربي

النيابة المصرية تجدد حبس &#34;أبو الفتوح&#34; 15 يومًا احتياطيًا

النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

منوعات

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

وفاة مذيعة مصرية في ريعان شبابها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها

شاهد ياسمين الخطيب بفستان ذهبي يأخذ العقل

شاهد ياسمين الخطيب بفستان ذهبي يأخذ العقل

صور: فيفي عبده بفستان أحمر قصير وبكامل أنوثتها

صور: فيفي عبده بفستان أحمر قصير وبكامل أنوثتها