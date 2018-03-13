فيديو: شاهد تصريحات اللواء "ماجد فرج" عقب استهداف الموكب

فيديو: شاهد تصريحات اللواء "ماجد فرج" عقب استهداف الموكب
اللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات العامة: إنه من المُبكر تحميل أحد مسؤولية عملية التفجير، التي استهدفت موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، لدى دخوله إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وقال اللواء فرج في تصريحات صحفية: "من المُبكر اتهام أحد، ولكن من هو موجود، يتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة الأراضي".

وأضاف: هذا التفجير عملية جبانة، وعملية تستهدف أولاً ضرب وحدة الوطن، وعلينا أن نصر على وحدة الوطن، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء، تابع عمله، والرئيس كذلك أصر على أن نبقى في غزة، وننفذ الأجندة، وبعد ذلك نغادر.

 

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