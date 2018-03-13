بدران: الحمد الله هو نفسه وزير الداخلية وعليه أن يتولى ملف استهداف الموكب

بدران: الحمد الله هو نفسه وزير الداخلية وعليه أن يتولى ملف استهداف الموكب
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
استغرب عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، ما أسماه "اتهامات السلطة الفلسطينية، وحركة فتح، لحركته، بأنها تقف خلف ما حدث مع موكب رئيس الوزراء لدى دخوله لقطاع غزة".

وأضاف بدران لـ"دنيا الوطن": لا نعلم أسباب هذه الاتهامات (غير المبررة)، وكيف بعد دقائق من وقوع الحادث، سارعت قيادات في السلطة وفتح، لتحميل حماس المسؤولية، دون دليل، وهذا الاتهام يُثير الريبة، ونعتبر كيل الاتهامات تم الإعداد له بنوايا مُسبقة، ويضع علامات استفهامية كبيرة، بل بدلًا من ذلك، المفترض أن نتكاتف ونتعاون، لتدارك تداعيات هذا الحادث.

وأوضح أن رئيس الوزراء، هو في ذات الوقت وزير الداخلية، لذا جزء من دوره، عليه أن يتولى الملف، ويُعطي أوامر للأجهزة الأمنية، وصولًا إلى الجهات التي تقف خلف الحادث، وكشفها أمام الرأي العام.

وختم بدران، حديثه قائلًا: وسائل الإعلام، تحدثت أن هناك خلافات داخل السلطة وحركة فتح، ونحن بدورنا في حركة حماس، لا نذهب لاتهام أحد، متابعًا: لكن نحن بدورنا، نُدين ونستنكر هذا الحادث الخطير، حيث يأتي في وضع حساس، والذي قام بهذا الفعل هو بالأساس يستهدف الوحدة الوطنية، وقطاع غزة، على حد تعبيره.

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