أبو عيطة: تفجير موكب رئيس الوزراء استهداف لجهود الرئيس لتحقيق المصالحة

رام الله - دنيا الوطن

دان القائم بأعمال وزير الإعلام د. فايز أبو عيطة، الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج اليوم، أثناء زيارته الرسمية إلى قطاع غزة، لافتتاح محطة تنقية للمياه، ومتابعة تنفيذ بعض المشاريع الحيوية.



واعتبر أبو عيطة، هذا الاعتداء بأنه استهداف للجهود التي يبذلها الرئيس، وحكومة الوفاق الوطني من أجل رفع المعاناة عن أهلنا في غزة، وتدعيم جهود المصالحة، مؤكداً على أن هذا العمل التخريبي ضرب لوحدة الشعب الفلسطيني، ومحاولة جبانة لفصل المحافظات الشمالية عن الجنوبية، محملاً حماس المسؤولية الكاملة عن سلامة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له.



وشدد أبو عيطة على أن إصرار رئيس الوزراء على استكمال جولته في المحافظات الجنوبية، تأكيد على جدية حكومة الوفاق الوطني على إنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة، رغم محاولات التخريب المتعمدة لجهود المصالحة.