فتح: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء بغزة محاولة لنسف جهود المصالحة

فتح: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء بغزة محاولة لنسف جهود المصالحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة (فتح) إدانتها المطلقة للاعتداء الإرهابي الذي تعرض له موكب الدكتور رامي الحمد الله، رئيس مجلس الوزراء في غزة صباح اليوم، محملة المسؤولية الكاملة عن هذا العمل الإجرامي لحركة (حماس) التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة، وترفض تمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها على هذا الجزء العزيز من الوطن.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح): إن هذا الاعتداء هو محاولة لقتل كل جهود المصالحة، وهو خطوة خطيرة تهدف إلى بث الفتنة والاقتتال بين أبناء شعبنا، كما أنها تأتي متساوقةً مع الحملة التي يتعرض لها شعبنا وقيادته الشرعية المتمسكة بالثوابت الوطنية والرافضة للسياسة الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض الحلول الإسرائيلية علينا.

وأضاف: "إننا نطالب حركة حماس بالإسراع في تنفيذ استحقاقات المصالحة، وأولها التسليم بضرورة بسط السيطرة الأمنية الشرعية على كامل قطاع غزة، فقد أثبتت الأحداث أن حماس قد فشلت في توفير الأمن في غزة، تماماً مثلما فشلت في توفير الحياة الكريمة 
لأهلنا الصابرين في القطاع الحبيب".

وتابع الجاغوب: "إن ما بعد هذا التفجير ليس كما قبله، وإننا في فتح نعتبر أن حماس، قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وعليها تحمّل تبعات أفعالها".

كما طالبت حركة فتح الإخوة في جمهورية مصر العربية بصفتها الراعي لجهود المصالحة، بضرورة الإسراع في لجم هذا التيار التخريبي الهادف إلى جرّ شعبنا إلى مستنقع القتل والاغتيالات والفوضى الشاملة.

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