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حماس: استهداف موكب الحمد الله جزء من محاولات العبث بأمن القطاع

حماس: استهداف موكب الحمد الله جزء من محاولات العبث بأمن القطاع
صورة من الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، معتبرةً أن هذه الجريمة جزء لا يتجزأ من محاولات العبث بأمن قطاع غزة، وضرب أي جهود لتحقيق الوحدة والمصالحة.

وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء: إن الجهات المنفذة هي الأيدي ذاتها، التي اغتالت الشهيد مازن فقها، وحاولت اغتيال اللواء توفيق أبو نعيم.

وأضاف: "حركة حماس إذ تستهجن الاتهامات الجاهزة من الرئاسة الفلسطينية للحركة، والتي تحقق أهداف المجرمين، لتطالب الجهات الأمنية، ووزارة الداخلية، بفتح تحقيق فوري وعاجل لكشف كل ملابسات الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".

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