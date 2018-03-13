أبو سيف: نُحمّل حماس المسؤولة عن استهداف موكب الحمد الله.. ويَجب تسليم الأمن للحكومة

خاص دنيا الوطن

تعقيباً على استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، بعد دخوله إلى قطاع غزة، أكد عاطف أبو سيف، المتحدث باسم حركة (فتح) أن حركته تحمل أجهزة حركة (حماس) في قطاع غزة المسؤولية الكاملة.



وقال أبو سيف في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هذا العمل يرفع مليون علامة استفهام حول الحالة الأمنية في قطاع غزة، وعلى ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وتمكين الحكومة بقطاع غزة، حتى تتمكن من إعادة الأمن إلى المواطن".



وبين أبو سيف، أن التفجير يعكس تدهور الحالة في قطاع غزة، كما يؤكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بالولاية على الأجهزة الأمنية، وألا يتم الفصل التعسفي بين تمكين الحكومة في بعض القطاعات، وعدم تمكينها في القطاعات الأهم".



وقال: "هذه جريمة، والمسؤول عنها هو من يتحكم في قطاع الأمن بغزة، وبالتالي على حركة (حماس) أن تُسلم قوى الأمن بشكل فوري إلى حكومة الوفاق الفلسطينية".