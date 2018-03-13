الرئاسة تُدين استهداف موكب الحمد الله بغزة وتُحمّل حماس المسؤولية

رام الله - دنيا الوطن

دانت الرئاسة الفلسطينية، استهداف موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أثناء دخوله إلى قطاع غزة، محملة حركة حماس المسؤولية عن ذلك.



واعتبرت الرئاسة على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، أن الاعتداء على حكومة الوفاق، هو اعتداء على وحدة الشعب الفلسطيني.



بدوره، أفاد مراسل تلفزيون فلسطين بغزة، أن الانفجار وقع باستخدام عبوة جانبية، وأصابت السيارتيْن الأخيرتيْن، لافتاً إلى أن هناك إصابات ليست بالخطيرة.