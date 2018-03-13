المالكي: سنطلب إطلاعنا على ما وصلت إليه التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي: إنه سيطلب تحديد موعد مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل الاستماع إلى تقييمها لما وصلت إليه التحقيقات الأولية بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا في ملفات العدوان على غزة أو الاستيطان أو الأسرى، وفي حال لم تصل هذه التحقيقات إلى نتيجة، سيتم تقديم طلب الإحالة بإجراء تحقيق فوري رسمي في جرائم الاحتلال ضمن الملفات الثلاثة.



ودعا المالكي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، كل مواطن لديه شكوى ضد الاحتلال التوجه لرفعها للمحكمة الجنائية الدولية، دعاوى فردية عبر التوجه إلى نقابة المحامين لإعداد الملفات اللازمة، وتقديم التسهيلات لهم وكذلك عبر وزارة الخارجية لإيصال هذه الدعاوى للمحكمة.



وأكد وزير الخارجية على أهمية ذلك، بأن يكون هناك سيل من الدعاوى الفردية من المواطنين ضد دولة الاحتلال، لدراستها من قبل المحكمة.



وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية في الأمم المتحدة بنيويورك، أشار المالكي إلى أنه يجري حالياً استطلاع مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بشأن تفعيل ملف العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الأممية، وفي حال تم الحصول على تأييد تسع من الدول الأعضاء، فسيتم تقديم هذا الملف فوراً إلى مجلس الأمن بغض النظر عن الفيتو الأمريكي.



ولفت المالكي إلى أن هناك مساعٍ لتضمين موضوع توفير الحماية الدولية لشعبنا في كافة القرارات، التي يتم اعتمادها في الجمعية العامة حول الملف الفلسطيني.



وبخصوص تنفيذ القرار الأممي 2334 الخاص بالاستيطان، قال وزير الخارجية: إنه سيتم الطلب من رئاسة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة، بأن يحثوا الدول لتقديم تقارير وافية حول خطواتهم للعمل في تنفيذ هذا القرار.



من جهة ثانية، أكد المالكي على أهمية الجهود التي تبذلها عدد من الدول الأوروبية لإقناع الولايات المتحدة بالعدول عن صفقة القرن أو تعديلها، وفق المطالب والحقوق الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، وفي حال أصرت الولايات المتحدة على تقديمها وفق ما تم تسريبه في وسائل الإعلام، فسيتم رفضها فلسطينياً وعربياً وحتى دولياً.