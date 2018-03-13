الإحصاء: 625 مركزاً ثقافياً عاملاً في فلسطين عام 2017

رام الله - دنيا الوطن

استعرض جهاز الإحصاء، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الثقافة الفلسطيني، الذي يصادف الثالث عشر من آذار/ مارس من كل عام، واقع المؤسسات الثقافية في فلسطين لعام 2017.



625 مركزاً ثقافياً عاملاً في فلسطين عام 2017



بلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في فلسطين 625 مركزاً في عام 2017 (602 مركز أدلوا بالبيانات و23 مركز رفضوا الإدلاء بالبيانات)؛ 545 مركزاً في الضفة الغربية (526 مركز أدلوا بالبيانات و19 مركز رفضوا الإدلاء بالبيانات)، و80 مركزاً في قطاع غزة (76 مركز أدلوا بالبيانات و4 مراكز رفضوا الإدلاء بالبيانات)، وبلغ أعلى عدد مراكز ثقافية عاملة في محافظة نابلس بواقع 92 مركزاً ثقافياً، يليها محافظة بيت لحم 87 مركزاً ثقافياً عاملاً.



وقدمت المراكز الثقافية التي أدلت بالبيانات خلال عام 2017 حوالي 9 آلاف نشاط ثقافي؛ 6.7% من هذه الأنشطة ندوات، و5.7% محاضرات، 72.1% دورات، و12.9% عروض فنية، و2.6% معارض. في حين بلغ عدد الأنشطة الثقافية المنعقدة في المراكز الثقافية حوالي 10 آلاف نشاط ثقافي في عام 2016.



حوالي 515 ألف مشارك في الأنشطة الثقافية للمراكز الثقافية في فلسطين عام 2017



فيما يتعلق بعدد المشاركين في الأنشطة الثقافية للمراكز التي أدلت بالبيانات في عام 2017 فقد بلغ حوالي 515 ألف مشارك، منهم حوالي 427 ألف مشارك في الضفة الغربية، وحوالي 88 ألف مشارك في قطاع غزة، حيث كان أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة الثقافية في محافظة بيت لحم حوالي 147 ألف مشارك، يليها محافظة رام الله والبيرة حوالي 78 ألف مشارك في حين احتلت محافظة خانيونس أقل عدد من المشاركين في الأنشطة الثقافية وقد بلغ عدد المشاركين فيها حوالي 5 آلاف مشارك. فيما بلغ عدد المشاركين في الأنشطة الثقافية حوالي 583 ألف مشارك عام 2016.



حوالي 358 ألف زائر زاروا المتاحف في فلسطين عام 2017



بلغ عدد المتاحف العاملة في فلسطين خلال عام 2017؛ 32 متحفاً. 27 في الضفة الغربية، و5 في قطاع غزة. علماً أن هناك متحفين في الضفة الغربية رفضا الإدلاء بالبيانات.



أما بخصوص الزوار للمتاحف التي أدلت بالبيانات فقد بلغ عددهم حوالي 358 ألف زائر عام 2017؛ 81.8% فلسطينيون و18.2% من جنسيات أخرى، وتفيد البيانات بأن أكبر عدد للزائرين كان في شهر نيسان حيث بلغ عددهم حوالي 70 ألف زائر، في حين بلغ أقل عدد للزائرين في شهر حزيران بحوالي 15 آلاف زائر. في حين بلغ عدد زوار المتاحف حوالي 206 آلاف زائر في العام 2016.



حوالي 39% من المسرحيات المعروضة عام 2017 عرضت للكبار



15 مسرحا عاملا في فلسطين عام 2017، منها 12 مسرحاً عاملاً في الضفة الغربية، و3 في قطاع غزة، علماً أن هناك مسرحاً واحداً في الضفة الغربية رفض الإدلاء بالبيانات.



278 مسرحية عرضت في المسارح في فلسطين عام 2017؛ 238 في الضفة الغربية، و40 في قطاع غزة. 38.9% من المسرحيات المعروضة للكبار و25.5% عرضت للأطفال في حين 35.6% عرضت للأطفال والكبار.



وبلغت نسبة المسرحيات التي قدمها ممثلون فلسطينيون 91.0%، و9.0% قدمها ممثلون من جنسيات أخرى، أما بخصوص عدد المشاهدين للمسرحيات فبلغ عددهم حوالي 90 ألف مشاهد، وبلغ أعلى عدد للمشاهدين في شهر آذار، وبلغ عددهم حوالي 16 ألف مشاهد، ثم شهر شباط حوالي 12 ألف مشاهد، في حين بلغ عدد المشاهدين للمسرحيات حوالي 102 ألف مشاهد في العام 2016.