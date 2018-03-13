الكنيست تصوت اليوم على مشروع قانون التجنيد بصيغته الجديدة



وأعربت مصادر في الليكود عن اعتقادها، أنه سيتم تبكير موعد الانتخابات لشهر حزيران/ يونيو المقبل، كون العديد من مواطني الكيان خارج البلاد في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس القادمين.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الكنيست أمس، إنه ينوي خلال ساعات الليل بذل كل جهد مستطاع لمنع إجراء انتخابات مبكرة، مضيفاً أن المخرج الوحيد للأزمة يتمثل في استمرار ولاية الحكومة الحالية، لأن الحكومة الضيقة لا تستطيع أداء مهامها.



وبدوره، رأى رئيس المعارضة يتسحاق هرتسوغ، أن نتنياهو يرغب في تبكير موعد الانتخابات للالتفاف على المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت، الذي من المقرر، أن يبت في مسألة تبني توصيات الشرطة، تقديم رئيس الوزراء إلى المحكمة في ملفي ألف وألفين أم لا.



رام الله - دنيا الوطنتًصوت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية بعد ظهر اليوم، على مشروع قانون التجنيد بصيغته المعدلة، ثم تُجري نقاشاً ماراثونياً حول مشروع ميزانية الكيان للعام 2019 الذي أقرته أمس لجنة المالية البرلمانية.ولم يتضح بعد، ما إذا ستتم أم لا إحالة المشروع للقانون للتصويت دون موافقة وزير الجيش افيغدور ليبرمان، الذي يعارض التسوية التي توصلت إليها وزيرة العدل إييليت شاكيد مع رؤساء الأحزاب الدينية المتطرفة.وقال نائب الوزير يعقوف ليتسمان من يهدوت هتورا، إنه لن يتنازل قيد أنملة عن التفاهمات التي تم التوصل إليها.وصادق رئيس الكنيست يولي ادلشتاين الليلة الماضية على طلب حزبي (يش عتيد) و(ميرتس)، طرح مشروع قانون يقضي بحل المجلس التشريعي في غضون تسعين يوماً من التصويت على قانون التجنيد.