المالكي يضع رئيسة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرجنتيني بآخر التطورات

رام الله - دنيا الوطن

وضع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرجنتيني، النائبة كورنيلا شميدت ليرمان، بصورة آخر التطورات السياسية والدبلوماسية، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة في ظل الموقف الأميركي المتعنت، حيال نقل السفارة الأميركية إلى القدس في ذكرى النكبة من العام الحالي.



كما أطلع المالكي النائبة ليرمان على آخر التطورات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، وسرقة الأراضي، واعتقال الأطفال، والتي كان آخرها اعتقال عهد التميمي في استهداف ممنهج للأطفال والشباب صغار السن، وناقش مواضيع تتعلق بإعادة تفعيل وتشكيل لجنة الصداقة الفلسطينية- الأرجنتينية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانين.



وقدم المالكي دعوة لرئيسة اللجنة، وعدد من أعضاء البرلمان والشيوخ لزيارة فلسطين في أقرب فرصة للتعرف على حقيقة الأوضاع على الأرض، وما يعانيه المواطن من ممارسات الاحتلال القمعية، والتي تمارس بحقه بشكل يومي.



بدورها، عبرت ليرمان عن اهتمام الأرجنتين ومجلس النواب والشيوخ بموضوع اعتقال الأطفال، وحرصهم على إنصاف هذه الفئة عبر دعمهم المطلق، وسعيهم لتأسيس محكمة دولية لضمان حقوق الأطفال، خاصة في مناطق النزاعات والتركيز على الأطفال اللاجئين.



وحضر اللقاء، سفير فلسطين لدى الأرجنتين حسني عبد الواحد، ومساعد الوزير لشؤون الأمريكيتين والكاريبي حنان جرار، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، وخلدون المصري من سفارة فلسطين لدى الأرجنتين.