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فيديو: بمشاركة مستشار الرئيس.. مهرجان لتكريم المتطوعين الفلسطينيين

فيديو: بمشاركة مستشار الرئيس.. مهرجان لتكريم المتطوعين الفلسطينيين
خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش
نظم عدد من المؤسسات الأهلية والدولية العاملة في قطاع غزة، مهرجاناً وطنياً تحت اسم (لنحتفل بفلسطين)، وذلك في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة غزة، لتكريم المتطوعين الفلسطينيين.

وشارك بالمهرجان، د. كمال الشرافي، مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى جانب عدد من المثقفين والكتاب ومندوبي المؤسسات العاملة المحلية والدولية، وذلك لتكريم المتطوعين الفلسطينيين العاملين في القطاع المؤسساتي على خدماتهم والعطاء الذي يقدمونه دون أي مقابل مالي.

وأشاد د. الشرافي بطاقة الشباب اللامحدودة في العطاء والعمل التطوعي داخل مؤسسات الوطن، معتبراً ذلك إنجازاً كبيراً يحققه الشباب من أجل الصعود للأعلى.

وأوضح الشرافي، أن المهرجان، الذي أقيم في غزة لتكريم المتطوعين، هو نتاج جهد أكثر من 400 مؤسسة عاملة في غزة، وهذه إشارة الى أهمية العمل الجماعي، الذي نسعى إليه في الساحة السياسية لمواجهة التحديات الخارجية.

وقال: إن المهرجان يحمل في طياته رسائل كثيرة، أهمها تعزيز مشروع التطوع، والذي يعتبر قيمة نحن بحاجة إليها، وخاصة في شريحة الشباب.


 



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