النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

رام الله - دنيا الوطن

جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب (مصر القوية)، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.



وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح، تُهمًا بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة، أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



وأضافت النيابة: كما أن أبو الفتوح، مُتهم بالاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.