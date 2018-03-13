مباشر | تغطية خاصة | زيارة د.رامي الحمدلله إلى غزة

نقابة الصحفيين: سنحاسب كل صحفي يشارك في لقاءات الوفد الأمريكي

نقابة الصحفيين: سنحاسب كل صحفي يشارك في لقاءات الوفد الأمريكي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت نقابة الصحفيين موقفها الرافض من أي لقاء بوفد أميركي، أو أي علاقة مع الإدارة الأميركية.

ويأتي موقف النقابة عقب الدعوات التي وجهت لعدد من الصحفيين الفلسطينيين للقاء وفد أميركي رسمي، يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأيام القادمة في مقر القنصلية الأميركية في القدس المحتلة.

ودعت النقابة، في بيان، إلى عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات، واعتبرت أن المشاركة فيها خروج عن موقف النقابة، وعن موقف الإجماع الوطني، واستكانة للاستعلاء والاستهتار بمواقف ومشاعر شعبنا الفلسطيني.

وبينت، أن هذا اللقاء، وغيره من اللقاءات التي تسعى الإدارة الأميركية لعقدها مع أشخاص وجهات فلسطينية، تستهدف اختراق وخلخلة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لأي لقاءات أو علاقات مع المستوى الرسمي الأميركي، وأنه يندرج في سياق سياسة الصلف والعنجهية الأميركية تجاه شعبنا، وقضاياه، وحقوقه الوطنية.

وأكدت، أنها تثق بالتزام الصحفيين بقراراتها وبمواقف الإجماع الوطني، وقدرتهم على إفشال محاولات اختراق الجبهة الفلسطينية، فإنها تؤكد أنها ستحاسب، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل صحفي يشارك في مثل هذه اللقاءات، سواء في القدس المحتلة، أو أي مكان آخر داخل وخارج فلسطين.

أخبار ذات صلة

فيديو: شاهد تصريحات اللواء &#34;ماجد فرج&#34; عقب استهداف الموكب

فيديو: شاهد تصريحات اللواء "ماجد فرج" عقب استهداف الموكب

فيديو: اللحظات الأولى للتفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

فيديو: اللحظات الأولى للتفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني بغزة

بدران: الحمد الله هو نفسه وزير الداخلية وعليه أن يتولى ملف استهداف الموكب

بدران: الحمد الله هو نفسه وزير الداخلية وعليه أن يتولى ملف استهداف الموكب

أبو عيطة: تفجير موكب رئيس الوزراء استهداف لجهود الرئيس لتحقيق المصالحة

أبو عيطة: تفجير موكب رئيس الوزراء استهداف لجهود الرئيس لتحقيق المصالحة

فتح: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء بغزة محاولة لنسف جهود المصالحة

فتح: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء بغزة محاولة لنسف جهود المصالحة

حماس: استهداف موكب الحمد الله جزء من محاولات العبث بأمن القطاع

حماس: استهداف موكب الحمد الله جزء من محاولات العبث بأمن القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

أبو عيطة: تفجير موكب رئيس الوزراء استهداف لجهود الرئيس لتحقيق المصالحة

أبو عيطة: تفجير موكب رئيس الوزراء استهداف لجهود الرئيس لتحقيق المصالحة

فتح: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء بغزة محاولة لنسف جهود المصالحة

فتح: الاعتداء على موكب رئيس الوزراء بغزة محاولة لنسف جهود المصالحة

حماس: استهداف موكب الحمد الله جزء من محاولات العبث بأمن القطاع

حماس: استهداف موكب الحمد الله جزء من محاولات العبث بأمن القطاع

المالكي: سنطلب إطلاعنا على ما وصلت إليه التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال

المالكي: سنطلب إطلاعنا على ما وصلت إليه التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال

عربي

النيابة المصرية تجدد حبس &#34;أبو الفتوح&#34; 15 يومًا احتياطيًا

النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

إسرائيل تحذر من حرب استباقية يخوضها حزب الله

منوعات

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها

فيديو: أول تعليق لشيرين عبد الوهاب بعد الحكم بسجنها

شاهد ياسمين الخطيب بفستان ذهبي يأخذ العقل

شاهد ياسمين الخطيب بفستان ذهبي يأخذ العقل

صور: فيفي عبده بفستان أحمر قصير وبكامل أنوثتها

صور: فيفي عبده بفستان أحمر قصير وبكامل أنوثتها

​ميريام كلينك​ ترتدي &#34;المايوه&#34; وتُعبر عن غضبها لمنعها من الترشح بالإنتخابات اللبنانية

​ميريام كلينك​ ترتدي "المايوه" وتُعبر عن غضبها لمنعها من الترشح بالإنتخابات اللبنانية