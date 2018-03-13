حركة (فتح) تُكرم القواسمي والشرطة وتُنهي الخلاف بينهما





وجاءت هذه المصالحة، بناء على تعليمات النائب العام د. أحمد براك، واستكمالاً للجهود المباركة، التي كانت في هيئة القضاء العسكري، والنيابة العسكرية في رام الله، حيث استعد الطرفان للتنازل عن القضايا المرفوعة ضد بعضهما البعض.



وأشاد خرواط بالدور الوطني، الذي تقوم به الشرطة والقواسمي.





وبدوره، أعرب القواسمي عن تقديره للجهود المباركة من قبل د. براك، وعيوش وحركة فتح ممثلة بأمين السر عماد خرواط ومدير مكتبها السيد يونس جنيد، وأعضاء الإقليم وكادر الحركة، وثمن الجهود الطيبة، والدور الحيادي، الذي قامت به هيئة القضاء العسكري، ممثلة برئيسها اللواء إسماعيل فراج، والنيابة العسكرية والنائب العام المساعد العقيد عيسى عمرو.









وبنهاية اللقاء، قامت حركة فتح بتكريم د. بسام القواسمي، والشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة، ونقابة المحامين الفلسطينيين.







وأثنى القواسمي على الوظيفة النبيلة للشرطة، والمتمثلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وحماية الحقوق والحريات، وتنفيذ القانون متعالية عن كافة الآلام والجراح، التي ألمت بها جراء الخلاف السابق.وبنهاية اللقاء، قامت حركة فتح بتكريم د. بسام القواسمي، والشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة، ونقابة المحامين الفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطنكرمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إقليم وسط الخليل، ممثلة بأمين السر عماد خرواط ، المحامي د. بسام القواسمي، والشرطة الفلسطينية بواسطة الناطق الرسمي المقدم لؤي ارزيقات، وأنهت الخلاف القائم بينهما في مكتب رئيس نيابة الخليل نشأت عيوش.