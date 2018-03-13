انفجار طرد ثالث في أوستن بولاية تكساس الأميركية

انفجار طرد ثالث في أوستن بولاية تكساس الأميركية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مدينة (أوستن) في ولاية تكساس، انفجار طرد ثالث أمس الاثنين، ليبلغ بذلك عدد الانفجارات من هذا النوع ثلاثة انفجارات خلال عشرة أيام، بحسب ما أعلنته السلطات الأمريكية.

وقال بريان مانلي قائد شرطة (اوستن) للصحفيين: "إن ثمة علاقة بين الانفجارين الثالث والثاني، الذي وقع قبل ساعات فقط الاثنين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "إن الضحية وهي امرأة من أصل إسباني في السبعينات من عمرها، نجت من الانفجار، ولكنها أُصيبت بجروح بليغة".

وقد استهدف الانفجاران الأولان منازل أميركيين من أصل أفريقي، لذا يمكن النظر في دوافع عنصرية.

وقال مانلي: "إنه لن يتم استبعاد أي دافع، نافياً علمه بما إذا كان الضحايا هم الأهداف المقصودة".

وقد طلبت الشرطة الأميركية من السكان، إبلاغ السلطات عن أي طرد مشبوه أو غير متوقع.

وكانت الشرطة الأميركية، أعلنت في وقت سابق الاثنين مقتل شخصين، وإصابة امرأة في انفجار طردين مشبوهين في مدينة (أوستن) خلال الـ 10 أيام الأخيرة.

فيديو أرشيفي: انفجار في مبنى هيوستن وﻻية تكساس اﻷمريكية اليوم

 

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