ظريف: هذا ما سنفعله للسعودية حال تعرضها لعدوان خارجي؟

رام الله - دنيا الوطن

أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، أن طهران ستكون أول من يقف إلى جانب السعودية في حال تعرضها لأي عدوان خارجي.



وقال ظريف: لا يوجد أي سبب للعداء بين الرياض وطهران، معتبرًا أن السعوديين يريدون إقناع العالم، أنهم يتعرضون للتهديد من قبل إيران، ويعتقدون أن هذا الأمر يصب في صالحهم.



وبدأ وزير الخارجية الإيراني، زيارة إلى باكستان يوم الأحد الماضي، تستغرق ثلاثة أيام، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الشيوخ، وقائد الجيش، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والاقتصاد.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شن هجومًا على إيران، واصفًا إياها بـ"نمر من ورق".