الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي على حيس بالساحل الغربي

الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي على حيس بالساحل الغربي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فشلت جماعة الحوثي في إطلاق صاروخ باليستي على مدينة حيس في الساحل الغربي، ليسقط في جبل الشريف.

وذكرت مصادر عسكرية، ان جماعة الحوثي المتمركزة في باجل، أطلقت صاروخاً باليستياً نحو حيس، غير أنه سقط بعد فترة وجيزة من إطلاقه في جبل الشريف في باجل، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

من جهة أخرى، تمكنت الفرق الهندسية المتخصصة بنزع الألغام والمتفجرات البحرية، التابعة للجيش اليمني من تفجير عدة ألغام بحرية، زرعتها جماعة الحوثي، قبالة سواحل ميدي بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن الفرق الهندسية التابعة للجيش، عثرت على مجموعة من الألغام البحرية، زرعتها الجماعات شمالي غرب سواحل ميدي، وقامت بتفجيرها.

وقال المصدر: "إن جماعات الحوثي الانقلابية، تحاول تهديد المجتمع الدولي من خلال زراعة الألغام البحرية، وتهديد الملاحة الدولية، بهدف الضغط لإيقاف تقدم قوات الجيش، والتحالف العربي، لاستعادة آخر منفذ بحري تسيطر عليه الجماعة الحوثية في الحديدة".

فيديو أرشيفي: الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا باتجاه السعودية

 

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