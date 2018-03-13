اليوم.. مؤتمر دولي في البيت الأبيض بشأن الأوضاع في غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال بيان صادر عن البيت الأبيض: إنه سيتم اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر دولي، يشارك فيه العديد من الأطراف، لبحث الأزمة في قطاع غزة.



وحسب البيان، فإن المؤتمر، سيكون فرصةً للمجتمع الدولي ووكالات الحكومة الأميركية للمساعدة في البناء على اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، التي عُقدت في بروكسل في كانون الثاني/ يناير الماضي، ومؤتمر القاهرة الأسبوع الماضي.



وأضاف البيان: "سيساعد المؤتمر في دعم اللجنة، التي ستنبثق عن مؤتمر المانحين للجنة الارتباط الخاصة، الذي سيُعقد في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر".