اليوم.. مؤتمر دولي في البيت الأبيض بشأن الأوضاع في غزة

اليوم.. مؤتمر دولي في البيت الأبيض بشأن الأوضاع في غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال بيان صادر عن البيت الأبيض: إنه سيتم اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر دولي، يشارك فيه العديد من الأطراف، لبحث الأزمة في قطاع غزة.

وحسب البيان، فإن المؤتمر، سيكون فرصةً للمجتمع الدولي ووكالات الحكومة الأميركية للمساعدة في البناء على اجتماع لجنة الارتباط الخاصة، التي عُقدت في بروكسل في كانون الثاني/ يناير الماضي، ومؤتمر القاهرة الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان: "سيساعد المؤتمر في دعم اللجنة، التي ستنبثق عن مؤتمر المانحين للجنة الارتباط الخاصة، الذي سيُعقد في بروكسل في وقت لاحق من هذا الشهر".

أخبار ذات صلة

داخلية غزة تُعلق على تفجير موكب الحمد الله

داخلية غزة تُعلق على تفجير موكب الحمد الله

الرئاسة تدين استهداف موكب الحمد الله بغزة وتحمل حماس المسؤولية

الرئاسة تدين استهداف موكب الحمد الله بغزة وتحمل حماس المسؤولية

انفجار يستهدف موكب الحمد الله لدى وصوله القطاع

انفجار يستهدف موكب الحمد الله لدى وصوله القطاع

الإحصاء: 625 مركزاً ثقافياً عاملاً في فلسطين عام 2017

الإحصاء: 625 مركزاً ثقافياً عاملاً في فلسطين عام 2017

وصول الحمد الله وفرج إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)

وصول الحمد الله وفرج إلى قطاع غزة عبر معبر (إيرز)

عريقات: الرئيس بحث مع العاهل الأردني مقاطعة الدول التي تنوي نقل سفاراتها للقدس

عريقات: الرئيس بحث مع العاهل الأردني مقاطعة الدول التي تنوي نقل سفاراتها للقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الإحصاء: 625 مركزاً ثقافياً عاملاً في فلسطين عام 2017

الإحصاء: 625 مركزاً ثقافياً عاملاً في فلسطين عام 2017

عريقات: الرئيس بحث مع العاهل الأردني مقاطعة الدول التي تنوي نقل سفاراتها للقدس

عريقات: الرئيس بحث مع العاهل الأردني مقاطعة الدول التي تنوي نقل سفاراتها للقدس

الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ

الدفاع المدني يتعامل مع 18 حادث حريق وإنقاذ

المالكي يضع رئيسة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرجنتيني بآخر التطورات

المالكي يضع رئيسة العلاقات الخارجية في البرلمان الأرجنتيني بآخر التطورات

عربي

النيابة المصرية تجدد حبس &#34;أبو الفتوح&#34; 15 يومًا احتياطيًا

النيابة المصرية تجدد حبس "أبو الفتوح" 15 يومًا احتياطيًا

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرًا أمنيًا في عدن اليمنية

الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي على حيس بالساحل الغربي

الحوثي يفشل في إطلاق صاروخ باليستي على حيس بالساحل الغربي

تفاصيل جديدة عن اعتقال &#34;أمراء الريتز&#34;

تفاصيل جديدة عن اعتقال "أمراء الريتز"

منوعات

فيديو وصور: أصدقاء دينا الشربيني ومفاجأة عيد ميلادها داخل غرفتها

فيديو وصور: أصدقاء دينا الشربيني ومفاجأة عيد ميلادها داخل غرفتها

فيديو: حاولت الانتحار ولم أنجب.. معلومات عن يسرا في عيد ميلادها

فيديو: حاولت الانتحار ولم أنجب.. معلومات عن يسرا في عيد ميلادها

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية