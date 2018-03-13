غرينبلات: معالجة أوضاع غزة أمر حيوي ومهم لأمن إسرائيل ومصر

رام الله - دنيا الوطن

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن إدارة ترامب، تعتبر أن تدهور الظروف الإنسانية في غزة، يستحق اهتماماً فورياً.



ومن المقرر، أن تنظم الإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً يبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، يشارك فيه عدد من الأطراف المعنية.



وأوضح، أن معالجة الوضع في غزة، أمر حيوي لأسباب إنسانية، ومهم لأمن مصر وإسرائيل، ويشكل مرحلة ضرورية للتوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



ومن دون تقديم لائحة المشاركين، وخصوصاً احتمال مشاركة فلسطينية، قالت الإدارة الأميركية: إن بين المشاركين عدداً من الأطراف المعنية، إضافة إلى صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ومستشاره الخاص للشرق الأوسط جاريد كوشنر، وإنها تتوقع حواراً متيناً.



وأضاف البيت الأبيض، أن التحدي يتمثل في تحديد الأفكار التي يمكن تنفيذها بشكل واقعي، مع الأخذ في الاعتبار استمرار معاناة فلسطينيي غزة.