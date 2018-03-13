الوزير صيدم يُصدر قراراً مهماً بشأن موظفي جامعة الأقصى

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس جامعة الأقصى كمال الشرافي، اليوم الاثنين، عن قرار من وزير التربية والتعليم صبري صيدم، بمعاملة موظفي الجامعة كباقي موظفي الخدمة المدنية من حيث الراتب.



وقال الشرافي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بناء على اتصال مع الوزير صبري صيدم، فقد تم اتخاذ قرار بمعاملة موظفي جامعة الأقصى كباقي موظفي الخدمة المدنية، من حيث الراتب ونسبة الخصم".



وأضاف الشرافي، أن هذه خطوة على طريق تصويب الأوضاع وإحقاق الحقوق، مؤكداً أن هناك بشائر أخرى سترى النور قريباً.