اعتماد مدينة القدس عاصمة للتراث العربي

اعتماد مدينة القدس عاصمة للتراث العربي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار خليل قراجة الرفاعي، عميد مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية- بيت المقدس (ميثاق): "إن الجامعة العربية، أكدت من خلال احتفالية يوم التراث العربي، اعتماد مدينة القدس عاصمة للتراث العربي". 

وأضاف المستشار الرفاعي في تصريح، عقب اختتام الاحتفالية، التي عُقدت في مقر الجامعة أمس الاثنين، بحضور وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، والأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، السفير بدر الدين العلالي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الدول العربية: "أنه تم إقرار يوم التراث العربي المقبل يوماً للتراث المقدسي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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