الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافٍ وربيعي

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 20-11 21-11 18-9 بيت لحم 20-11 21-11 18-9 رام الله والبيرة 19-10 20-10 17-8 طولكرم 23-12 24-13 20-11 نابلس 22-12 23-12 19-10 قلقيلية 23-12 24-13 20-11 جنين 23-13 24-13 22-12 سلفيت 20-11 21-11 18-9 طوباس 23-13 24-13 22-12 روابي 21-11 22-11 18-9 الخليل 19-10 20-10 17-8 غزه 21-14 23-15 19-12 أريحا 28-15 29-15 27-14 خانيونس 21-14 23-15 19-12 الأغوار الشمالية 26-13 27-13 25-12 رفح 22-13 24-14 20-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في المرتفعات الجبلية، ولطيفة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/03/14: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أجياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس 2018/03/15: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة 2018/03/16: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم