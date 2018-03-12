بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

رام الله - دنيا الوطن

بعد مذكرة شديدة اللهجة توجه بها المحامي مازن قبطي نيابة عّن رجل الأعمال منيب رشيد المصري بشأن ما تداولته وسائل الإعلام على لسان وزير الطاقة الاسرائيلي السابق شاحار حول شراكة فلسطينية إسرائيلية للتنقيب على الغاز بقيادة المصري.



وجاء رد شاحار نافياً بشكل كامل أي صلة له بالأخبار التي نشرت، معتبرا إياها أخبار كاذبة، منوهاً إلى أن الخبر غير صحيح والصحفي الذي نشر لم يتوجه لهم بالسؤال ولم يطلب ردهم، لافتاً إلى أنهم أيضاً تضرروا من النشر من بعض الأوساط في المجتمع الاسرائيلي.



من ناحيته اعتبر المصري هذا الرد تفنيداً جديداً لكل الأكاذيب التي نشرت، مؤكداً موقفه الثابت للتطبيع الاقتصادي ودعوته الدائمة لتعزيز مقاومة الاحتلال وتعزيز نهج المقاطعة على المستويات كافة.



وأضاف المصري، أن جميع الموارد الطبيعية في فلسطين من ماء وهواء وغاز وبترول هي ملك خالص للشعب الفلسطيني وما تقوم به اسرائيل هون نهب لهذه الموارد لا يمكن قبول أي شراكة من هذا النوع.