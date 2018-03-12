بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز
رجل الأعمال الفلسطيني - منيب المصري
رام الله - دنيا الوطن
بعد مذكرة شديدة اللهجة توجه بها المحامي مازن قبطي نيابة عّن رجل الأعمال منيب رشيد المصري بشأن ما تداولته وسائل الإعلام على لسان وزير الطاقة الاسرائيلي السابق شاحار حول شراكة فلسطينية إسرائيلية للتنقيب على الغاز بقيادة المصري.

وجاء رد شاحار نافياً بشكل كامل أي صلة له بالأخبار التي نشرت، معتبرا إياها أخبار كاذبة، منوهاً إلى أن الخبر غير صحيح والصحفي الذي نشر لم يتوجه لهم بالسؤال ولم يطلب ردهم، لافتاً إلى أنهم أيضاً تضرروا من النشر من بعض الأوساط في المجتمع الاسرائيلي.

من ناحيته اعتبر المصري هذا الرد تفنيداً جديداً لكل الأكاذيب التي نشرت، مؤكداً موقفه الثابت للتطبيع الاقتصادي ودعوته الدائمة لتعزيز مقاومة الاحتلال وتعزيز نهج المقاطعة على المستويات كافة.

وأضاف المصري، أن جميع الموارد الطبيعية في فلسطين من ماء وهواء وغاز وبترول هي ملك خالص للشعب الفلسطيني وما تقوم به اسرائيل هون نهب لهذه الموارد لا يمكن قبول أي شراكة من هذا النوع.

أخبار ذات صلة

الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس

الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس

نسرين عميرة رسالة إنسانية لا يعرف معناها جنود الاحتلال

نسرين عميرة رسالة إنسانية لا يعرف معناها جنود الاحتلال

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

عربي

السعودية تُعلن وفاة الأمير بندر

السعودية تُعلن وفاة الأمير بندر

إعلامي مصري يرحب ببث التلفزيون الإسرائيلي لكأس العالم باللغة العربية

إعلامي مصري يرحب ببث التلفزيون الإسرائيلي لكأس العالم باللغة العربية

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

منوعات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"