الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس

الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله ومدير المخابرات اللواء ماجد فرج سيلتقيان قيادة حركة حماس خلال زيارتهما المقررة لقطاع غزة يوم غد الثلاثاء في لقاء وصفته بـ"المصيري".

وأوضحت المصادر، أن الجانب المصري قدم مبادرة سيتم نقاشها خلال زيارة رئيس الوزراء من أجل البدء الفوري في تنفيذها.

واعتبرت المصادر أننا "في الربع ساعة الأخير" من إنهاء الانقسام، موضحة أن المبادرة تدعو لتسليم حركة حماس الجباية الداخلية لوزارة المالية، مقابل أن تدفع الحكومة مكافأة مالية للموظفين لمدة شهرين فقط، إلى حين اعتمادها 20 ألف موظف ممن عينتهم حركة حماس بعد عام 2007.

ووفق المصادر، فستشمل المبادرة عودة ثلاثة آلاف موظف من الشرطة والأمن إضافة لموظفي المعابر الذين يعملون، وثلاثة آلاف موظف مدني.

ولفتت المصادر، إلى أن اللقاء محدد مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، لكنه قد يتسع ليشمل قيادات أخرى.

يشار إلى أن الوفد الأمني المصري الذي تواجد في غزة لمدة عشرة أيام وأجرى لقاءات مع جميع الفصائل وشرائح المجتمع في القطاع، التقى مسؤولين في رام الله لمدة ثلاثة أيام ومن ثم عاد إلى غزة يوم أمس دون الإفصاح عن نتائج تلك اللقاءات.

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