مقتل شخص وإصابة اثنين فى إطلاق نار بشركة في بلغراد

رام الله - دنيا الوطن

قام موظف سابق فى شركة تقع وسط بلغراد يبلغ من العمر 31 عاما بالدخول إلى مكتب الشركة صباح اليوم (الإثنين)، وأطلق النار على اثنين من زملائه السابقين، ما أدى إلى مقتل واحد وإصابته هو نفسه وزميل آخر، وفقا لما ذكرت الشرطة.



وقالت وزارة الداخلية فى بيان. إن الحادث وقع الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلى ( 0100 بتوقيت جرينتش) عندما اطلق الموظف السابق العديد من الرصاصات من مسدس باتجاه اثنين من العاملين الاخرين .



وقال البيان ان شخصا واحدا توفى فى وقت لاحق، فى الوقت الذى اصيب فيه العامل الاخر عندما سعى الى الفرار من مسرح الحدث عن طريق القفز من احدى النوافذ.



وفر المشتبه فيه من مسرح الحدث ثم عثر عليه فيما بعد فى شقته فى بلغراد وهو مصاب بجروح خطيرة.



وطوقت قوات شرطة مسرح الجريمة.



وطبقا للانباء المحلية فان المهاجم طُرد من وظيفته الاسبوع الماضى. وقد حاول قتل نفسه بعد الهجوم عن طرق تفجير قنبلة يدوية فى مبنى الشركة.