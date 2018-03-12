نسرين عميرة رسالة إنسانية لا يعرف معناها جنود الاحتلال

خاص دنيا الوطن

نسرين عميرة، تحدت رصاص الاحتلال الإسرائيلي، وقامت رفقة زملائها، بإجلاء المصابين بالرصاص من قبضة الجنود الذين أرادوا اعتقالهم.عميرة (19 عاماً) نجحت في مساعدة أحد الشباب المصابين وتخليصه، ونقله إلى سيارة الإسعاف، رغم الاعتداء عليها من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتصويب بنادقهم نحوها.تلك المشاهد التي بثتها عدسات المصورين، لم تكن من فيلم من إنتاج هوليوود، بل كانت مشاهد حية، وثقتها عدساتهم بالقرب من الشارع المؤدي إلى حاجز المحكمة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية، بعد اندلاع مواجهات هناك بين طلاب جامعة بيرزيت والجامعة العصرية من جهة، وجنود الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.بطولة الشابة عميرة، وثقتها عدسات الصحافة الفلسطينية، وقامت برصد آثار دماء الشباب المصابين على ملابس الإسعاف التي كانت ترتديها.في تلك المواجهات، أُصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.ووفق ما أفادت به وزارة الصحة، فإن ثمانية مواطنين، نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة، لإصابته بعيار حي في الرأس.