نسرين عميرة رسالة إنسانية لا يعرف معناها جنود الاحتلال

نسرين عميرة رسالة إنسانية لا يعرف معناها جنود الاحتلال
خاص دنيا الوطن 
نسرين عميرة، تحدت رصاص الاحتلال الإسرائيلي، وقامت رفقة زملائها، بإجلاء المصابين بالرصاص من قبضة الجنود الذين أرادوا اعتقالهم. 

عميرة (19 عاماً) نجحت في مساعدة أحد الشباب المصابين وتخليصه، ونقله إلى سيارة الإسعاف، رغم الاعتداء عليها من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وتصويب بنادقهم نحوها.

تلك المشاهد التي بثتها عدسات المصورين، لم تكن من فيلم من إنتاج هوليوود، بل كانت مشاهد حية، وثقتها عدساتهم بالقرب من الشارع المؤدي إلى حاجز المحكمة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية، بعد اندلاع مواجهات هناك بين طلاب جامعة بيرزيت والجامعة العصرية من جهة، وجنود الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

بطولة الشابة عميرة، وثقتها عدسات الصحافة الفلسطينية، وقامت برصد آثار دماء الشباب المصابين على ملابس الإسعاف التي كانت ترتديها. 

في تلك المواجهات، أُصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، وصفت جراح أحدهم بالخطيرة.

ووفق ما أفادت به وزارة الصحة، فإن ثمانية مواطنين، نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، جراء إصابتهم بأعيرة حية، أحدهم حالته خطيرة، لإصابته بعيار حي في الرأس.

أخبار ذات صلة

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس

الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

عربي

السعودية تُعلن وفاة الأمير بندر

السعودية تُعلن وفاة الأمير بندر

إعلامي مصري يرحب ببث التلفزيون الإسرائيلي لكأس العالم باللغة العربية

إعلامي مصري يرحب ببث التلفزيون الإسرائيلي لكأس العالم باللغة العربية

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

منوعات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"