العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب
رام الله - دنيا الوطن
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، إخلاء المستوطنين من منزل عائلة أبو رجب في الخليل.

وقال منسق شباب ضد الاستيطان في الخليل، عيسى عمرو: إن المحكمة العليا، قررت بشكل نهائي إخراج المستوطنين، بعد عدة استئنافات، تقدم بها المستوطنون، ضد قرارات سابقة من المحكمة بإخلاء المنزل.

وأوضح عمرو، أن المستوطنين استولوا عدة مرات على المنزل، وكان آخرها العام الماضي، حيث لا يزالون يمكثون في المنزل بزعم ملكيتهم له.

وتوقع عمرو، بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية، بإخلاء المستوطنين بشكل طوعي خلال أسبوع.

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