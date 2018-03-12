هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، مساء الاثنين، أنها ستقوم بتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاماً) من أريحا، خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال المحامي محمود: إن النيابة الإسرائيلية، قررت اليوم عدم الاعتراض على تسليم جثمان السراديح، وذلك قبل جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية المقررة بعد غد الأربعاء، للنظر في التماس هيئة شؤون الأسرى والمقدم قبل 20 يوماً للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد السراديح.

يذكر، أن قوات الاحتلال، أقدمت على إعدام الشهيد ياسين السراديح قبل ثلاثة أسابيع، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله.

أخبار ذات صلة

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس

الجباية مقابل مكافأة شهرين لموظفي غزة.. كشف تفاصيل اللقاء المصيري للحمدلله بحماس

نسرين عميرة رسالة إنسانية لا يعرف معناها جنود الاحتلال

نسرين عميرة رسالة إنسانية لا يعرف معناها جنود الاحتلال

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

بعد قرار منيب المصري التوجه للقضاء.. شاحار ينفي الشراكة بالتنقيب عن الغاز

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد السراديح خلال 72 ساعة

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

عربي

السعودية تُعلن وفاة الأمير بندر

السعودية تُعلن وفاة الأمير بندر

إعلامي مصري يرحب ببث التلفزيون الإسرائيلي لكأس العالم باللغة العربية

إعلامي مصري يرحب ببث التلفزيون الإسرائيلي لكأس العالم باللغة العربية

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

منوعات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"