إعلامي مصري يرحب ببث التلفزيون الإسرائيلي لكأس العالم باللغة العربية

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (المصدر) الإسرائيلي، إن الإعلامي والمحلل الرياضي المصري محمود معروف، رحب بالقرار الإسرائيلي، لبث مباريات كأس العالم باللغة العربية، معتبرًا ذلك "يشكل القرار ضربة قاضية لقطر، وقناة (bein) الرياضية".



وفي مقابلة له، اعتبر معروف، أن نقل ما يسمى (اتحاد البث الإسرائيلي) المونديال الروسي، باللغة العربية، سيُلحق ضررًا خطيرًا بقطر وخسارة تقدر بمليارات الدولارات.



وأضاف الصحفي المصري الشهير: "قطر انتظرت لحظة بث المونديال، لكن ستخسر 3.06 مليار دولار، على الأقل، بسبب بث المباريات".



يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، وردت تقارير جاء فيها أنه للمرة الأولى من المتوقع، أن تبث سلطة البث الإسرائيلية باللغة العربية مباريات كأس العالم، التي ستُجرى في الصيف في روسيا، وسيتضمن طاقم البث محللاً خبيراً رياضياً سابقاً، وضيوفاً عرباً آخرين خبراء في كرة القدم.