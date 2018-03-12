فيديو وصور: 50 قتيلًا بتحطم طائرة ركاب بنغلادشية

فيديو وصور: 50 قتيلًا بتحطم طائرة ركاب بنغلادشية
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
أكدت السلطات النيبالية، أن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة ركاب بنغلادشية على متنها 71 شخصًا اليوم الاثنين، لدى هبوطها في مطار (كاتماندو) الدولي.

وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي غوكول بغانداري: إن 50 شخصًا على الأقل قتلوا، حسب معطيات أولية، حيث أن الطائرة تعرضت لأضرار هائلة جراء اندلاع حريق فيها إثر تحطمها.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم المطار، بيريندرا براساد شريستا، قوله: إن الطائرة من طراز (بومباردييه داش 8 كيو400) التابعة لشركة (US-Bangla) كانت تقل على متنها 67 راكبا وطاقما مؤلفا من أربعة أفراد، مؤكدا نجاة 17 شخصًا.

وذكر المسؤول أن مصير الركاب الآخرين لا يزال مجهولا، مضيفا أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطائرة القادمة من عاصمة بنغلاديش (داكا)، إثر تحطمها في محيط المطار.

 








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