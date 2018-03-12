وزير الصحة يستقبل سفيري البرازيل وكوريا الجنوبية

رام الله - دنيا الوطن

استقبل وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، سفير جمهورية كوريا الجنوبية، المعتمد لدى دولة فلسطين يانج سام سوي، حيث بحث معه آخر تطورات الوضع الصحي، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك في مكتب الوزير برام الله.



واستعرض الوزير عواد، آخر المستجدات على الصعيد الصحي، وماتقوم به وزارة الصحة من جهود، للنهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره، وتسخير الإمكانيات، وتذليل العقبات أمامه.



وعبر وزير الصحة عن شكره العميق لجمهورية كوريا الجنوبية، حكومة وشعباً على مواقفها الداعمة لفلسطين، لاسيما دعمها للقطاع الصحي، ومساهمتها في تنفيذ المشاريع الحيوية، حيث قامت مؤخراً بتمويل مشروع بناء مركز للتأهيل في بيت لحم بقيمة 5 ملايين دولار، وبناء مبنى جديد لمديرية صحة جنين.



وأكد السفير الكوري على دعم بلاده لوزارة الصحة، مبدياً الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم والمساندة للقطاع الصحي الفلسطيني.



كما استقبل وزير الصحة د. جواد عواد في وقت لاحق مساء اليوم، السفير البرازيلي المعتمد لدى فلسطين فرانشسكو هولندا، بحضور وفد فني برازيلي مختص في مجال صحة وهندسة البيئة.



وعبر وزير الصحة عن عميق شكره للوفد البرازيلي القادم من وزارة الصحة البرازيلية، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الطبي المشترك بين الجانبين، ومشيراً إلى التجربة الطبية البرازيلية الناجحة، وضرورة الاستفادة منها.



وتم خلال اللقاء، بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب الطواقم الطبية، والاستعانة بالخبرات الطبية البرازيلية.



من جانبه، أبدى السفير البرازيلي استعداد بلاده للتعاون، وتقديم المزيد من الدعم والمساندة لوزارة الصحة الفلسطينية.