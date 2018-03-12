القوى الوطنية والاسلامية تدعو لتنفيذ قرارات المجلس المركزي

رام الله - دنيا الوطن

عقدت قيادة القوى الوطنية والاسلامية اجتماعا قياديا بحثت فيه اخر التطورات السياسية وقضايا الوضع الداخلي .



وقد اكدت القوى في ختام اجتماعها على ما يلي :



اكدت القوى على اهمية متابعة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في اطار مواجهة الموقف المعادي للادارة الامريكية حول القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية ونقل السفارة الامريكية في ذكرى يوم نكبة شعبنا الفلسطيني الذي اقتلع من دياره وبيوته وممتلكاته على ايدي قوات الاحتلال التي ارتكبت المجازر والمذابح من اجل تهجير ابناء شعبنا الى مخيمات اللجوء والشتات والمنافي ، الامر الذي يتطلب انجاح التحركات السياسية والدبلوماسية مع مجلس الامن والجمعية العامة للاعتراف بدولة فلسطين بالعضوية الكاملة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا امام جرائم الاحتلال وتصعيد عدوانه وجرائمه ضد شعبنا وتنفيذ قرار احالة ملفات الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية وخاصة ملف الاستيطان الاستعماري الذي يشكل جرائم حرب مستمرة ضد شعبنا الفلسطيني خلافا لكل قرارات الشرعية الدولية .



وأكدت القوى على اهمية التخلص من كل العلاقات مع الاحتلال وسحب للاعتراف بدولة الاحتلال التي لا تعترف بدولة فلسطين ومتابعة ملف مسار المصالحة الوطنية وازالة كل العقبات امام الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تحتاج الى الارتقاء الى مستوى التحديات في هذا الظرف الدقيق وتكثيف الاجتماعات بين كل الفصائل لانجاح جلسة المجلس الوطني الفلسطيني يوم الثلاثين من نيسان/ أبريل كاستحقاق وطني يتطلب انجاحه بمشاركة الجميع .



وشددت القوى على رفضها للمواقف الامريكية التي تحاول المساس بحقوق شعبنا وبقاء حربها المفتوحة ضد حقوقنا الوطنية المسنودة بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وترى في دعوة الولايات المتحدة الامريكية لمؤتمر في واشنطن تحت عنوان الوضع الصحي والمعيشي لاهلنا في قطاع غزة هي دعوة لذر الرماد في العيون حيث من يتحمل مسؤولية فرض الحصار وتداعياته وتدمير القطاع من خلال شنه الحروب التي تستهدف فرض سياسة القتل والتدمير والوقائع على الارض هي مسؤولية حكومة الاحتلال التي تتحمل المسؤولية عن كل التداعيات وقضية القطاع هي قضية سياسية وليس اغاثية ، الامر الذي يتطلب انهاء الاحتلال وجرائمه ضد شعبنا وليس تجميل او ادارة الاحتلال وفرض وبقاء سيطرته .



وجددت القوى رفضها وخطورة سياسة التصعيد الاحتلالي ضد ابناء شعبنا مترافقا مع سياسة تصعيد جرائم قطعان المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة على الطرق الالتفافية وهجماتهم على القرى واطلاق الرصاص الحي على ابناء شعبنا بحماية جيش الاحتلال ومسؤوليته ، كما جرى في بلدة عوريف الذي استشهد احد ابناءها على ايدي المستوطنين المتطرفين ، الامر الذي يتطلب استكمال تشكيل لجان حراسة والدفاع عن ابناء شعبنا ووضع حد لسياسة الابتزاز والعربدة التي يقوم بها هؤلاء المجرمين.



وأكدت القوى ان سياسة شرعنة القوانين العنصرية الاجرامية بما فيها قانون الاذان وسحب هويات المقدسيين وغيرها يشكل اعلان حرب مستمرة ضد صمود ابناء شعبنا ومحاولة كسر ارادتهم وفرض الواقع الذي يحاول تهجير ابناء شعبنا ولكن تمسك شعبنا بحقوقه وثوابته ومقاومته ضد الاحتلال ستفشل هذه السياسات الاجرامية والعدوانية التي دائما تحطمت على صخرة صمود وارادة شعبنا.



وتوجهت القوى بالتحية الى الاسرى والمعتقلين الابطال في زنازين الاحتلال وهذا الصمود والتحدي في مواجهة سياسة التعذيب والعزل ، وتؤكد القوى على دعمها واسنادها لموقف الاسرى الاداريين الذين يحضروا للاعلان عن اضراب داخل السجون باسمكل الاسرى الاداريين رفضا لسياسات الاحتلال التي تقتحم بشكل يومي كل الاراضي المحتلة وتقوم بالاعتقالات الجماعية واصدار الاحكام العالية وتحول الى الاعتقال الاداري في سياق محاولة كسر ارادة شعبنا الذي يؤكد على رفضه للسياسات الامريكية والاحتلال التي تشن حربها المفتوحة ضد ابناء شعبنا.



كما توجهت القوى بالتحية الى المرأة الفلسطينية وتحديدا الام الفلسطينية وعطائها الذي لا ينضب بمناسبة عيد الام ، كما تؤكد على معركة الكرامة التي شكلت مفصل هام في مسيرة ونضال شعبنا وتجسيد اول هزيمة للاحتلال في هذه المعركة الخالدة التي قادها فدائيو شعبنا بارادتهم ضد اعتى جيش يمتلك كل ترسانة الاسلحة الامريكية الحديثة وكان لمشاركة فدائيي شعبنا والجيش العربي الاردني الباسل في هذه المعركة الخالدة وانتصارا عظيما لكل الامة العربية والاسلامية في مواجهة الجبروت ومحاولة فرض منطق القوة الذي هزم امام ارادة القتال والصمود .



كما تؤكد القوى على التحضيرات لاحياء يوم الارض الخالد الذي يصادف الثلاثين من اذار الحالي بالدفاع عن الارض امام المصادرة والاستيطان والحواجز وفرض الوقائع على الارض ، مؤكدين على البرنامج العام للقوى وفعالياته المتعلقة بحق العودة للاجئيين بدءا من يوم الارض الخالد والدفاع عنها في كل المحافظات الشمالية والجنوبية وفي القلب منها القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة والابدية.



وذكرت القوى على استدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية في كل مناطق التماس والاستيطان والحواجز معلنة عن يوم الجمعة القادم يوما للغضب الشعبي والخروج بالفعاليات النضالية والكفاحية بعد صلاة الجمعة بالتزامن مع الدعوة لمخيماتنا وابناء شعبنا في البلدان والمواقع المختلفة للخروج ضد قرارات الادارة الامريكية والاحتلال.