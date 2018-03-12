فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب
خاص دنيا الوطن
افتتحت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، في مدينة غزة، المعرض المصرف الافتراضي، الذي يحمل اسم الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب.

واستهدف هذا المشروع، الذي أطلقته سلطة النقد، شريحة الأطفال في مدارس قطاع غزة الحكومية، والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لتعريفهم على الخدمات المصرفية المختلفة.

وقال محمد العجلة مدير العلاقات العامة في سلطة النقد: إن هذا المشروع دولي، وفلسطين تشارك فيه على مدار ست سنوات سابقة من خلال استعراض لكافة فروع المصارف والمؤسسات المصرفية.

وأوضح العجلة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هذا المشروع، يأتي لتوعية الأطفال والشباب على المشاريع المصرفية بالتعاون مع المدارس التعليمية في غزة، وذلك يتم خلال هذا الأسبوع بزيارات متبادلة بين المدارس والمصارف والبنوك من أجل تعزيز روح الفكرة في عقول الشريحة المستهدفة.


 




أخبار ذات صلة

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

&#34;القوى الوطنية والإسلامية&#34; تدعو ليوم غضب شعبي الجمعة المقبل

"القوى الوطنية والإسلامية" تدعو ليوم غضب شعبي الجمعة المقبل

نقابة المعلمين: إضراب شامل الأربعاء في مدارس غزة

نقابة المعلمين: إضراب شامل الأربعاء في مدارس غزة

منظمة (فاو) تعلن عن مؤتمر وزاري استثنائي لدعم وكالة (أونروا)

منظمة (فاو) تعلن عن مؤتمر وزاري استثنائي لدعم وكالة (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

العليا الإسرائيلية تقرر بشكل نهائي إخلاء المستوطنين من منزل أبو رجب

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

جمعية المحامين الكويتيين تستحدث لجنة القدس ومناهضة التطبيع

عشراوي تدعو فنلندا للاعتراف بدولة فلسطين

عشراوي تدعو فنلندا للاعتراف بدولة فلسطين

عربي

السعودية تعلن وفاة الأمير بندر

السعودية تعلن وفاة الأمير بندر

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

32% من السعوديين مصابون بالسُّمنة

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

بالأسماء: الحريري يعلن عن مرشحي تيار المستقبل للانتخابات النيابية

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

سابقة في تاريخ العراق.. الصدر يتحالف مع الشيوعيين

منوعات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: سيمون تكشف سر إخفائها زواجها 7 سنوات

صور: لن تصدق قوة الشبه بين &#34;لميس&#34; التركية وهذه الفتاة السعودية

صور: لن تصدق قوة الشبه بين "لميس" التركية وهذه الفتاة السعودية

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

صور تؤكد تخلي سهير رمزي عن الحجاب

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها &#34;لنا حديث بالمنزل&#34;

فيديو: إعلامية شهيرة تخلع ثيابها مباشرة على الهواء.. وزوجها "لنا حديث بالمنزل"