فيديو: سلطة النقد تفتتح أسبوعها المصرفي للأطفال والشباب

خاص دنيا الوطنافتتحت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الاثنين، في مدينة غزة، المعرض المصرف الافتراضي، الذي يحمل اسم الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب.واستهدف هذا المشروع، الذي أطلقته سلطة النقد، شريحة الأطفال في مدارس قطاع غزة الحكومية، والتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، لتعريفهم على الخدمات المصرفية المختلفة.وقال محمد العجلة مدير العلاقات العامة في سلطة النقد: إن هذا المشروع دولي، وفلسطين تشارك فيه على مدار ست سنوات سابقة من خلال استعراض لكافة فروع المصارف والمؤسسات المصرفية.وأوضح العجلة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن هذا المشروع، يأتي لتوعية الأطفال والشباب على المشاريع المصرفية بالتعاون مع المدارس التعليمية في غزة، وذلك يتم خلال هذا الأسبوع بزيارات متبادلة بين المدارس والمصارف والبنوك من أجل تعزيز روح الفكرة في عقول الشريحة المستهدفة.