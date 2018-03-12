التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة

التعليم تطلق الخطوات الأولى لحل مشكلة شهادات خريجي غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي الخطوة الأولى للمصادقة على الشهادات غير المعتمدة لخريجي جامعات وكليات غزة ضمن الفئتين التاليتين:

١- تصديق شهادات جميع الطلبة الملتحقين والذين تخرجوا من البرامج التي اعتمدت من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في رام الله وكانت معتمدة من غزة فقط خلال الأعوام الماضية.

٢- تصديق شهادات جميع الطلبة الملتحقين والذين تخرجوا من البرامج المعتمدة من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة وقبلوا بمعدلات في الثانوية العامة ما بين ٦٠٪‏ و ٦٥٪‏ وفق الاستثناءات الصادرة في حينه من وزارة التربية والتعليم العالي.

وقالت الوزارة إنه أصبح بإمكان الخريجين ضمن هاتين الفئتين تصديق شهاداتهم لدى الإدارة العامة للتعليم الجامعي اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء بتاريخ 13/3/2018.

واعتبرت الوزارة أنها بذلك تكون قد نفذت أولى الخطوات لحل ملف شائك من ملفات التعليم العالي في مرحلة إنهاء الانقسام البغيض، إذ أن الخطوات المعلن عنها ستحل مشكلة الآلاف من أبنائنا الخريجين.

وأكدت الوزارة وجود خطوات إضافية ستعلن عنها لاحقاً ووفق الأصول، داعيةً مؤسسات التعليم العالي للمتابعة مع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والإدارة العامة للتعليم الجامعي بما يدعم خطوات الوزارة في هذا المجال. 

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